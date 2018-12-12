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2 katlı ahşap ev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 16:34 | Son Güncelleme

 KASTAMONU'da, 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kül oldu.

2 katlı ahşap ev yandı

Gürkan YILMAZ/ARAÇ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'da, 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kül oldu.
Araç ilçesine bağlı Cevizlik köyü Asar Mahallesi'nde bulunan Mustafa Büyükyiğit’e ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası evde bulunan ve dumandan etkilenen isimleri öğrenilemeyen 1’i çocuk 2 kişi tedavi için sağlık ekipleri tarafından Araç Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edilmelerinin ardından taburcu edildi.
Yangın, Araç Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise soruşturuluyor.

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