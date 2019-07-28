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2 katlı ahşap ev yandı, dede-torun yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 22:28 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kül oldu.

2 katlı ahşap ev yandı, dede-torun yaralandı

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Ulus ilçesinde, 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kül oldu. Ahırdaki hayvanları kurtarmak isteyen ev sahibi ve torunu yaralandı.
Saat 21.00 sıralarında Ulus'a bağlı Kızıllar köyünde Halil Ergül’e ait 2 katlı ahşap evde kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu jandarma, 112 Acil ve itfaiyeye bildirdi. Yangını haber alan ev sahibi Halil Ergül ve torunu Sinan Ergül evin altında bulunan ahırdaki büyükbaş ve küçükbaşları çıkardığı sırada üzerlerine yanan odunların düşmesi sonucu yaralandı. Köylüler tarafından dışarıya çıkartılan Halil ve torunu Sinan Ergül, 112 Acil ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, köyde yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın sonrasında 2 katlı ev tamamen yanarken, alevlerin evin yanındaki camiye sıçramaması için köye takviye itfaiye ekipleri gelerek, soğutma çalışmalarına destek verdi.
Kumluca Belde Belediye Başkanı İsmail Can, "Kızıllar köyünde Ergül ailesine ait 2 katlı ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerimizi köye sevk ettik. Ama alevler bir anda büyüdüğü için evi tamamen sardı. Ev sahibi ve torunu ahırda bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları kurtarmış, ama yaralanmışlar. Ev sahibi ve torununun sağlık durumları iyi, hepimize geçmiş olsun." dedi.

FOTOĞRAFLI

2 katlı ahşap ev yandı, dede-torun yaralandı2 katlı ahşap ev yandı, dede-torun yaralandı2 katlı ahşap ev yandı, dede-torun yaralandı2 katlı ahşap ev yandı, dede-torun yaralandı

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