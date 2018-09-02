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2 katlı ahşap ev yandı, köylüler su olmayınca müdahale edemedi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 12:26 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, 2 katlı ahşap ev, elektrik kontağı sonucu çıkan yangında alev alev yandı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, 2 katlı ahşap ev, elektrik kontağı sonucu çıkan yangında alev alev yandı. Köylüler su kaynaklarının kesilmesi nedeniyle yangına müdahale edemediklerini söyledi. Olay dün gece Düzce'ye bağlı Ketenciler köyünde meydana geldi. İdris Yıldırım'a ait 2 katlı ahşap evde, elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede ahşap evi tamamen sardı. Yangını gören köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ev tamamen yanarken, yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Köy halkı, köyde su kaynağının kesilmesi nedeniyle yaşanan su sorunu nedeniyle yangının büyüdüğünü söyledi. Köy sakinlerinden Murat Demir, "Su olsaydı ilk anda yangını söndürürdük. Hiç suyumuzu olmadığı için bu evin yanmasına sebep oldu. Köyde su sorunumuz var. Bunu muhtar da biliyor, özel idare de biliyor ve belediye de biliyor. İtfaiyenin su tankerleri ile evlerimize su getirtiyoruz içmek için. Ama suyu içemiyoruz, banyo bile yapamıyoruz. Bu yangına da hiç müdahale edemedik. Eğer bir musluktan akan su olsaydı biz bu yangını başlamadan söndürürdük. Suyumuz olmadığı için bu ev yandı" dedi. Ev sahibi İdris Yıldırım ise "Çok fazla ateş yoktu ama su olmadığı için söndüremedik. İtfaiye de geç kaldığı için zaten ahşap ev hemen yandı" diye konuştu.

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