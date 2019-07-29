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2 katlı ahşap ev yangında küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 00:13 | Son Güncelleme

Bartın’ın Ulus ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü.

Bartın’ın Ulus ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü. Yangında ahırdaki hayvanları kurtarmak isteyen dede ve torunu yaralandı.
Ulus İlçesine bağlı Kızıllar köyünde meydana gelen olayda, Halil Ergün’e ait 2 katlı ahşap evde nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını duyan ev sahibi Halil Ergün, torunu Sinan Ergül ile birlikte evin altında bulunan ahırdaki hayvanları çıkartmaya başladı. Dede ve torunu üzerlerine düşen odun parçaları nedeniyle yaralanırken, ilk müdahaleleri olay yerine çağrılan acil sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Dede ve torun daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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