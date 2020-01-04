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  4. 2 katlı ahşap evde çıkan yangında iki kişiyi polis kurtardı

2 katlı ahşap evde çıkan yangında iki kişiyi polis kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 22:33 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı ahşap evde çıkan yangını fark eden polis ekipleri, içerideki 2 kişiyi kurtardı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı ahşap evde çıkan yangını fark eden polis ekipleri, içerideki 2 kişiyi kurtardı. Kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
İnegöl Mesudiye Mahallesi Özen Sokak'taki Suriye uyruklu 2 kişinin oturduğu 2 katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. O sırada mahallede devriye atan polis ekipleri yangını fark etti. Arka kapıya yönelip, içeridekilere seslenen polis ekipleri, yangından haberi olmayan iki kişiyi kurtardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye yangını söndürdü. Yangın, yanındaki evlere sıçramadan söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

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