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2 katlı ahşap evdeki yangında eşi öldü, kendisi yaralı kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 18:48 | Son Güncelleme

GİRESUN’un Şebinkarahisar ilçesinde, 2 katlı ahşap evde yangın çıktı, Nihat Kahveci (75) hayatını kaybetti, eşi Şehriban Kahveci ise yaralı kurtarıldı.

2 katlı ahşap evdeki yangında eşi öldü, kendisi yaralı kurtuldu

Gülsen MUTLU/ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun), (DHA) - GİRESUN’un Şebinkarahisar ilçesinde, 2 katlı ahşap evde yangın çıktı, Nihat Kahveci (75) hayatını kaybetti, eşi Şehriban Kahveci ise yaralı kurtarıldı.
Yangın, öğle saatlerinde Şebinkarahisar ilçesi Taş Mahallesi Aşağı Bahçeler semtinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle 2 katlı ahşap bir evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale etti, evde bulunan Şehriban Kahveci'yi yaralı olarak kurtardı eşi Nihat Kahveci ise yaşamını yitirdi. Şehriban Kahveci, ambulansla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Kahveci, ilk müdahalesinin ardından Giresun İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Babasını yangında kaybeden, annesi ise yaralanan Mehmet Kahveci, olay anında işte olduğunu evden çıkan dumanları görünce anne ve babasını kurtarmak için eve koştuğunu anlattı. Kahveci, "Ben mahallemizin yakınında bulunan bir hayvan çiftliğinde çalışıyordum. Mahallemizden ve bizim evin oradan alevler çıktığını gördüm. Hemen evimize koşarak geldim fakat evimiz alevler içindeydi. Koştum yatalak babamı çıkarmak istedim. Alevlerden içeri giremedim. Artık çok geçti. Annemi komşularımızın haber verdiği olay yerine gelen ambulansa bindirdik. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyorlardı. Ama babam için çok geçti" dedi.

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2 katlı ahşap evdeki yangında eşi öldü, kendisi yaralı kurtuldu2 katlı ahşap evdeki yangında eşi öldü, kendisi yaralı kurtuldu2 katlı ahşap evdeki yangında eşi öldü, kendisi yaralı kurtuldu

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