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2 katlı binada çıkan yangında 7 kişi mahsur kaldı: 3 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 02:04 | Son Güncelleme

Fatih, Şehrimini Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki katlı binada yangın çıktı.

Fatih, Şehrimini Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki katlı binada yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtarırken, 3 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, saat 00.00 sularında Fatih Şehrimini Mahallesi Mevlana Kapı Caddesindeki iki katlı bir binanın birinci katında çıktı. edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın birinci katında yangın çıktı. Alevlerin büyümesi nedeniyle, binayı dumanlar kapladı. Üst katta mahsur kalan vatandaşlar ise, evden yükselen alevleri görünce panik içinde yangından kaçarak çatıya çıktı.
“Alt komşusuna yardım ederken dumandan etkilendi”
İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, aralarında kadınların da olduğu çatıya çıkarak mahsur kalan 7 vatandaşı kurtarırken, dumandan etkilenen 3 kişiyi de sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenen bir gencin, yangının çıktığı dairede kalan komşusuna yardım ederken, etkilendiği öğrenildi.
“Ambulansta müdahale edildi”
İtfaiye daha sonra yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşları ambulansa alarak tedavi ederken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Evin balkonunda otururken dumanların yükseldiğini gördüğünü belirten Mustafa Bilgiç, “Oturduğum sırada dumanlar yükseldi. İndim, itfaiyeye haber verdim. Binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı” diye konuştu.
Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak araştırma sonucu belli olacak. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

2 katlı binada çıkan yangında 7 kişi mahsur kaldı: 3 kişi dumandan etkilendi

2 katlı binada çıkan yangında 7 kişi mahsur kaldı: 3 kişi dumandan etkilendi

2 katlı binada çıkan yangında 7 kişi mahsur kaldı: 3 kişi dumandan etkilendi

2 katlı binada çıkan yangında 7 kişi mahsur kaldı: 3 kişi dumandan etkilendi

2 katlı binada çıkan yangında 7 kişi mahsur kaldı: 3 kişi dumandan etkilendi

2 katlı binada çıkan yangında 7 kişi mahsur kaldı: 3 kişi dumandan etkilendi

2 katlı binada çıkan yangında 7 kişi mahsur kaldı: 3 kişi dumandan etkilendi

2 katlı binada çıkan yangında 7 kişi mahsur kaldı: 3 kişi dumandan etkilendi

2 katlı binada çıkan yangında 7 kişi mahsur kaldı: 3 kişi dumandan etkilendi

2 katlı binada çıkan yangında 7 kişi mahsur kaldı: 3 kişi dumandan etkilendi

2 katlı binada çıkan yangında 7 kişi mahsur kaldı: 3 kişi dumandan etkilendi

2 katlı binada çıkan yangında 7 kişi mahsur kaldı: 3 kişi dumandan etkilendi

2 katlı binada çıkan yangında 7 kişi mahsur kaldı: 3 kişi dumandan etkilendi

2 katlı binada çıkan yangında 7 kişi mahsur kaldı: 3 kişi dumandan etkilendi

2 katlı binada çıkan yangında 7 kişi mahsur kaldı: 3 kişi dumandan etkilendi
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