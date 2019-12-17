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2 katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 13:18 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası 8 kişinin yaşadığı ev, kullanılmaz hale geldi.
Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sakalar köyünde Mustafa Hindioğlu'na ait 2 katlı betonarme evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden Hindioğlu ailesi, evden çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köye gelen itfaiye ekipleri, tüm evi saran yangına müdahale etti. Köylülerde itfaiye ekiplerinin çalışmasına yardım etti. Yaklaşık bir saat süren müdahale sonrası ev kullanılmaz hale geldi. Bu arada fenalık geçiren aile üyelerinin bazılarına sağlık ekipleri müdahale etti.

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