HABER

2 katlı ev kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 11:50 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Amasra ilçesindeki 2 katlı ev, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

2 katlı ev kül oldu

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Amasra ilçesindeki 2 katlı ev, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Amasra Yukarısal Köyü'nde Niyazi Yüksel'e ait 2 katlı evde, dün gece yarısı bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evin sahibi Niyazi Yüksel ve eşi, dumanları fark edince dışarı çıktı. Amasra Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen çifti, tedavi için Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

2 katlı ev kül oldu2 katlı ev kül oldu

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
'Kocaman çocuğu niye kucağında taşıyordu' diye sordu ama...'Kocaman çocuğu niye kucağında taşıyordu' diye sordu ama...
İstanbul'da büyük operasyon! 87 adrese baskınİstanbul'da büyük operasyon! 87 adrese baskın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Halk Özel Harekâtı geri döndü!

Halk Özel Harekâtı geri döndü!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için dikkat çeken sözler

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için dikkat çeken sözler

Çukur'da Yamaç'ı kim vurdu? Hain Medet mi? Yamaç öldü mü? Çukur 48. son bölüm izle

Çukur'da Yamaç'ı kim vurdu? Hain Medet mi? Yamaç öldü mü? Çukur 48. son bölüm izle

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Adana'da milyoner hırsıza 6 yıl 8 ay hapis

Adana'da milyoner hırsıza 6 yıl 8 ay hapis

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Karım beni ağabeyimle aldatıyor' dedi sonrası korkunç!

'Karım beni ağabeyimle aldatıyor' dedi sonrası korkunç!

Sultangazi'de akılalmaz hırsızlık! 'Kocaman çocuğu niye kucakta taşıyorsun' diye sordu ama...

'Kocaman çocuğu niye kucağında taşıyordu' diye sordu ama...

İstanbul'da büyük operasyon! 87 adrese baskın

İstanbul'da büyük operasyon! 87 adrese baskın

Yasak aşkta feci son! 'Hediye'yi uygunsuz halde yakaladım'

Yasak aşkta feci son! 'Hediye'yi uygunsuz halde yakaladım'

Ordu'da ters yöne giren cip yolcu otobüsüne çarptı! 1 ölü, 10 yaralı...

'intihar ediyor diye konuştuk! Şoför normal değildi'

Hiç gitmediği İzmir’den trafik cezası yedi

Hiç gitmediği İzmir’den öyle bir haber geldi ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.