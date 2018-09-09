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2 katlı ev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 13:22 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

2 katlı ev yandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
​Hasanlar köyünde Recep Gökmen'e ait 2 katlı evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı, yandaki boş kümese de sıçradı. İhbar üzerine köye sevk edilen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altında alarak söndürdü. Ev sakinleri yanan evlerini gözyaşları içinde izledi.
Ev ve kümesin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

2 katlı ev yandı2 katlı ev yandı2 katlı ev yandı2 katlı ev yandı

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