HABER
  4. 2 katlı ev yangında kül oldu

2 katlı ev yangında kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 00:16 | Son Güncelleme

Çorum’un İskilip ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev tamamen yandı.Edinilen bilgilere göre, Kutluözü köyünde yaşayan Celal Karabulat’a ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çorum’un İskilip ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev tamamen yandı.

Edinilen bilgilere göre, Kutluözü köyünde yaşayan Celal Karabulat’a ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine İskilip Belediyesinden köye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin köydeki diğer evlere sıçramasını önledi.

Ailesiyle evlerinin birinci katında oturdukları sırada bir yakınlarının aradığını dile getiren Karabulut, “Bir yakınımız aradı. Sizin evin oralardan duman yükseliyor, dedi. Evin ikinci katına çıktığımda alevleri gördüm. Bunun üzerine hemen ailemi evden çıkararak güvenli bir bölgeye aldım” dedi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Mersin'de kayıp bekçiler her yerde aranıyor!Mersin'de kayıp bekçiler her yerde aranıyor!
Tunceli’de çocuk istismarına tepkiTunceli’de çocuk istismarına tepki
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de kayıp bekçiler her yerde aranıyor!

Mersin'de kayıp bekçiler her yerde aranıyor!

İzmir’de CHP’li Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'e silahlı saldırı!

İzmir'de CHP'li başkan yardımcısına silahlı saldırı!

Gümüşhane'de yürek yakan olay! Elinde çocuğu için aldığı doğum günü pastasıyla can verdi

Elinde çocuğu için aldığı doğum günü pastasıyla can verdi

Çeşme'de facia! Göçmenleri taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti

Göçmenleri taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti

Yozgat’ta feci kaza: 2’si polis 4 kişi yaralandı

Yozgat’ta feci kaza: 2’si polis 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da çatışmanın ortasında kalan kişinin hayatını giydiği mont kurtardı!

Şansın böylesi! Montu hayatını kurtardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.