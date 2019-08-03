2 katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Ayvatlar Mahallesi'ndeki Adil Akoğlu'na ait 2 katlı evde, dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin evin depo olarak kullanılan alt kısmındaki samanlara ulaşmasıyla yangın büyüdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Demirci Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme aracı da takviye olarak bölgeye gönderildi. Söndürme çalışmalarına mahalleli de destek verdi.

Yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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