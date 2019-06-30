HABER

2 katlı evin çatısından düşerek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 14:44 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, Ahmet Güler (70), 2 katlı evinin çatısından dengesini kaybederek, zemine düştü.

2 katlı evin çatısından düşerek öldü

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, Ahmet Güler (70), 2 katlı evinin çatısından dengesini kaybederek, zemine düştü. Ağır yaralanan Güler, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde, Halfeti'ye bağlı Rüştüye Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı evinin çatısında uyuyan ve sabah kalkınca aşağı inmek isteyen Ahmet Güler, dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Gürültüyü duyup, dışarı çıkanlar, zeminde kanlar içinde yatan Güler'i görünce sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Güler'i ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Güler, sevk edildiği Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Güler'in cansız bedeni, otopsi için morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

2 katlı evin çatısından düşerek öldü

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Mantar toplarken uçurumdan düştüMantar toplarken uçurumdan düştü
Düğün dönüşü kazada ikiye bölünen otomobildeki 2 kişi öldüDüğün dönüşü kazada ikiye bölünen otomobildeki 2 kişi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Emniyeti'nden Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

İzmir'de korkunç kaza! 2 ölü

İzmir'de bu sabah! Korkunç...

Antalya'da ilginç görüntü! Tam 500 aile...

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.