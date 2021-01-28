HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2 katlı müstakil evdeki odunluk yandı, vatandaşlar evlerinin balkonuna çıkarak kurtarılmayı bekledi

2 katlı müstakil evdeki odunluk yandı, vatandaşlar evlerinin balkonuna çıkarak kurtarılmayı bekledi

28.01.2021 05:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da iki katlı müstakil evin merdiven boşluğunda bulunan odunlukta yangın çıktı.

Adana’da iki katlı müstakil evin merdiven boşluğunda bulunan odunlukta yangın çıktı. Yangından dolayı dairelerin içerisinde yoğun duman oluşurken vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak kurtarılmayı bekledi. İtfaiye yangını söndürdükten sonra vatandaşları evlerinden çıkartarak dumanı tahliye etti.
Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi Obalar Caddesi üzerine bulunan iki katlı müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı müstakil evin merdiven boşluğunda bulunan odunlukta yangın çıktı. Alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
“Evlerinin balkonlarında kurtarılmayı beklediler”
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yangına müdahaleye başladı. Bu sırada iki katlı müstakil evde oturan vatandaşlar evlerinin içi tamamen duman altı olduğu için kendilerini balkona atarak itfaiyenin kurtarmasını bekledi. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdükten sonra vatandaşları evlerinden çıkarttı. Ardından evin içindeki yoğun dumanı tahliye etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında flaş kararÇektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında flaş karar
İsmi azam duasının fazileti ve anlamıİsmi azam duasının fazileti ve anlamı
1/

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında flaş karar

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında flaş karar

İran'dan İsrail'e: Hayfa ve Tel Aviv'i yerle bir ederiz

İran'dan İsrail'e: Hayfa ve Tel Aviv'i yerle bir ederiz

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

Türk profesör ünlü üniversiteye rektör seçildi

Türk profesör ünlü üniversiteye rektör seçildi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

Samsun'da korkunç olay! 42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içine ormanlık alanda bulundu

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Kağıthane’de oto yıkama merkezinde çıkan yangın paniğe yol açtı

Kağıthane’de oto yıkama merkezinde çıkan yangın paniğe yol açtı

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında flaş karar

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında flaş karar

Niğde'de acı olay! Yaşlı çift soba kurbanı oldu

Niğde'de acı olay! Yaşlı çift soba kurbanı oldu

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi

Kayseri'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü

Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.