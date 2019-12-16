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2 katlı tarihi evdeki çökmeyi deprem sandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 12:47 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, kimsenin yaşamadığı 2 katlı tarihi evde göçük meydana geldi. Korku yaşayan ve deprem olduğunu sanan mahalle halkı, aynı durumdaki diğer binalar için çözüm bulunmasını istedi.  Olay, dün gece merkez Sur ilçesindeki Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi.

Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, kimsenin yaşamadığı 2 katlı tarihi evde göçük meydana geldi. Korku yaşayan ve deprem olduğunu sanan mahalle halkı, aynı durumdaki diğer binalar için çözüm bulunmasını istedi.

Olay, dün gece merkez Sur ilçesindeki Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Tahtalı Kastal Sokak'ta bulunan yıllar önce terk edilen Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nce tescillenen 2 katlı tarihi binada çökme meydana geldi. Bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, göçük esnasında mahallede panik yaşandı.

Göçük sonrası Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce evin bulunduğu sokakta önlemler alınırken, Ziya Gökalp Mahalle Muhtarı Muhsin Sanay, tehlike arz eden başka evlerin de bulunduğunu söyledi. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne müracaatta bulunduklarını ifade ederek, bir sonuç alamadıklarını söyledi. Sanay, "Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne daha önce yaptığımız başvurularda bir sonuç elde edemedik. Sadece tehlike arz ettiğini belirten tabelayı yerleştiriliyor. Bunun dışında herhangi bir şey yapılmıyor. Bu sokak aynı zamanda okula giden yoldur. Buradan geçenlerin can güvenliği yok. Burada acilen bir çözüm bulunması lazım. Bunun gibi çok ev var" dedi.

Mahallede yaşayanlardan Mehmet Güldalı ise göçüğün meydana geldiği anda deprem olduğunu sandığını belirterek, "Ev büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada uyumak üzereydim. Dışarı çıkıp evin yıkıldığını görünce polis ekiplerine ihbarda bulundum" diye konuştu.

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