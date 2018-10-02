HABER

2. Kayseri Kitap Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 15:31 | Son Güncelleme

Fuara 130 yayınevi ile 250 yazar, şair ve sanatçı katılacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 13-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 2. Kayseri Kitap Fuarı'na 130 yayınevi ile 250 yazar, şair ve sanatçının katılacağı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yazılı açıklamasında, geçen yıl 582 bin kişinin ziyaret ettiği kitap fuarının, bu yıl ikincisini düzenleyeceklerini belirtti.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde 13 Ekim'de açılacak fuarla ilgili bilgi veren Çelik, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 'okuyan ve okutan şehir' hedefiyle çok başarılı bir fuar gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin kültüre ve okumaya olan ilgisi bizleri son derece mutlu etti. Geçen yılki özen ve titizlikle çok daha kapsamlı bir fuarın hazırlıklarını yaptık ve 13 Ekim'de açılışını gerçekleştireceğiz. 9 gün sürecek fuara tüm hemşehrilerimi davet ediyorum. Fuara 130 yayınevi, 250 yazar, şair ve sanatçı katılacak. Fuar vesilesiyle ayrıca önemli bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştireceğiz. 'Atığını getir kitabını götür 'sloganı ile kampanyaya katılacak olanlara kitap hediye edeceğiz."

- Fuar alanına ulaşım ücretsiz

Çelik, fuara gelmek isteyenler için şehrin belirli bölgelerinden ring imkanı sağlayacaklarını, okullardan da fuar alanına ücretsiz servis kaldıracaklarını ifade etti.

Fuar süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk etkinlikleri yapılacağını anlatan Çelik, fuara İlber Ortaylı, Ahmet Şimşirgil, Aşkım Kapışmak, Balçiçek İlter, Bekir Develi, Beşir Ayvazoğlu, Canan Karatay, Cansu Canan Özgen, Erdoğan Arıkan, Erem Şentürk, Erhan Afyoncu, Hülya Koçyiğit, İclal Aydın, Kahraman Tazeoğlu, Mehmet Metiner, Mete Yarar, Pelin Çift, Sibel Eraslan, Sinan Akyüz, Yavuz Bahadıroğlu, Yavuz Bülent Bakiler gibi önemli isimlerin katılacağını bildirdi.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
FETÖ için çok tartışılacak sözler: Terör örgütü diyemezsinizFETÖ için çok tartışılacak sözler: Terör örgütü diyemezsiniz
Kültürpark Platformu'ndan Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıKültürpark Platformu'ndan Büyükşehir Belediyesi'ne çağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2. Kayseri Kitap Fuarı

En Çok Okunan Haberler

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?

Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Kasırga Türkiye'yi 'teğet geçti' derken yeni uyarı geldi! Uzman isim gün verdi

Kasırga Türkiye'yi 'teğet geçti' derken yeni uyarı geldi! Uzman isim gün verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ için çok tartışılacak sözler: Terör örgütü diyemezsiniz

FETÖ için çok tartışılacak sözler: Terör örgütü diyemezsiniz

Susurluk'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ekip bölgede

Susurluk'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ekip bölgede

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Temas edilmeden çalınan müzik aleti nedir? (Hadi İpucu 2 Ekim 20.30)

Temas edilmeden çalınan müzik aleti nedir? (Hadi İpucu 2 Ekim 20.30)

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Nazlı Ilıcak mahkemede gözyaşlarını tutamadı

Nazlı Ilıcak mahkemede gözyaşlarını tutamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.