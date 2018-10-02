KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 13-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 2. Kayseri Kitap Fuarı'na 130 yayınevi ile 250 yazar, şair ve sanatçının katılacağı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yazılı açıklamasında, geçen yıl 582 bin kişinin ziyaret ettiği kitap fuarının, bu yıl ikincisini düzenleyeceklerini belirtti.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde 13 Ekim'de açılacak fuarla ilgili bilgi veren Çelik, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 'okuyan ve okutan şehir' hedefiyle çok başarılı bir fuar gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin kültüre ve okumaya olan ilgisi bizleri son derece mutlu etti. Geçen yılki özen ve titizlikle çok daha kapsamlı bir fuarın hazırlıklarını yaptık ve 13 Ekim'de açılışını gerçekleştireceğiz. 9 gün sürecek fuara tüm hemşehrilerimi davet ediyorum. Fuara 130 yayınevi, 250 yazar, şair ve sanatçı katılacak. Fuar vesilesiyle ayrıca önemli bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştireceğiz. 'Atığını getir kitabını götür 'sloganı ile kampanyaya katılacak olanlara kitap hediye edeceğiz."