KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kayseri Kitap Fuarı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Hafta sonunu fırsat bilen kitap severler, Dünya Ticaret Merkezi'ndeki fuarda kitapların yanı sıra ünlü yazarlarla da buluşma imkanı buluyor.

130 yayınevinin katıldığı fuara, aileleriyle gelen vatandaşlar, özellikle çocuk kitaplarının bulunduğu yayınevlerinin stantlarında yoğunluk oluşturuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin standına gelerek geri dönüşüm malzemesi getiren kitap severler, belediye tarafından kitapla ödüllendiriliyor.

Son olarak "Buğday" filmiyle adından söz ettiren ünlü senarist ve yönetmen Semih Kaplanoğlu da kitap fuarı kapsamında sinema severlerle bir araya geldi.

Kaplanoğlu, konferans salonunda "Bir film yapmak" adlı söyleşiye katıldı.

Yazar Yavuz Bahadıroğlu, Mehmet Ali Bulut, Sıtkı Aslanhan ve gazeteci Hakan Çelik de fuarda imza etkinliklerinde vatandaşlarla buluştu.

Fuar, 21 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

