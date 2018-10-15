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2. Kayseri Kitap Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 20:34 | Son Güncelleme

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar: - "Amerikalı rahip Brunson'ın örneğinde ister Rusya'da ister Avrupa'da, daha tutuklanan bir kişi bile yok"

KAYSERİ (AA) - Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Amerikalı rahip Brunson'ın örneğinde ister Rusya'da ister Avrupa'da, daha tutuklanan bir kişi bile yok." dedi.

Yarar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen 2. Kayseri Kitap Fuarı'ndaki söyleşide, Amerikalı rahip Brunson konusuna değindi.

"Amerikalı rahip Brunson'ın örneğinde ister Rusya'da ister Avrupa'da, daha tutuklanan bir kişi bile yok." diyen Yarar, şunları kaydetti:

"Amerikalıların, Almanya'da Merkel dahil birçok kişinin telefonlarını dinledikleri ve dinledikleri merkezin Almanya'da olduğu bilindiği halde bir kişiyi bile tutuklamadılar. Alman Başbakanı Merkel ve ardından Avrupa Birliği dedi ki, 'Amerikalılar Avrupa'daki dinleme tesisleriyle bütün konuşmalarımızı dinliyor. Bunları anlaşmalarda kullanıyor ve bütün dış politikada ne yapacağımızı biliyorlar.' Ama bir kişiyi bile tutuklayamadılar. 15 Temmuz'la ilgili şu anda yargılanan, ABD'ye veya ABD konsolosluğuna çalışan halen tutuklu 5 kişi var. Davaları da sürüyor. Bir yerden bir yere geliyor ve ilerliyoruz."

Yarar, söyleşinin ardından fuarda imza etkinliğinde vatandaşlarla buluştu. 130 yayınevinin katıldığı fuara aileleriyle gelen vatandaşlar, yayınevlerinin stantlarını gezdi.

Fuar, 21 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

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2. Kayseri Kitap Fuarı Amerikalı rahip Brunson Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar

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