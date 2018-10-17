KAYSERİ (AA) - 2. Kayseri Kitap Fuarı'nın onur konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı şöyleşide Türkiye'nin yakın tarihini anlattı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Ticaret Merkezi'ndeki fuar, önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor.
Fuara onur konuğu olarak davet edilen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde okurlarıyla bir araya geldi.
Türkiye'nin yakın tarihine dair bilgiler veren Ortaylı, yakın tarihin, araştırma eksikliğinden kaynaklanan bir tahribat içinde olduğunu söyledi.
Bazen bazı yanlış bilgilerin ortaya atıldığını ifade eden Ortaylı, Osmanlı'da sanayinin olmadığına dair sözler söylendiğine dikkati çekti.
Bunu bir devlet adamından da duyduğunu aktaran Ortaylı, şöyle konuştu:
"Osmanlı coğrafyasını bilmezseniz ve sloganlarla öğrenirseniz 'Bu imparatorlukta hiç sanayi yoktu' dersiniz. Ben bunu bir devlet adamından duydum, bir eski başbakandan ama doğru değildir, sanayi vardır, ihracat bile yapıyorlardı. Kayseri'de sanayi vardı, bunu Kayserililer bilmiyor, en fazla 'Bizim burada halı dokuturlardı' derler. Burada metal, büyük olmayan bir sanayi vardı. Top fabrikaları yoktu ancak sanayi vardı ve bunlar ihraç ediliyordu. İhracattan dolayı demiryolu gelmesi söz konusu olunca Kayserililer ayaklandı, 'bize gelmeyecek mi?' diye. Berlin'e, Hamburg'a kadar mal satıyorlarmış. Belki bunlar silah satmaya, otomobile benzemez ama bir üretimdir, mamuldür."
Özellikle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşinin ardından Prof. Dr. Ortaylı'ya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik belediyenin yayınlarından bir seçki hediye etti.
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