"2. Kayseri Kitap Fuarı" başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Kayseri Kitap Fuarı" okurlara kapısını açtı.
Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan fuar, Türkiye'nin önde gelen yayınevlerini, yazar ve şairlerini ağırlıyor. Ücretsiz servislerin kaldırılacağı fuara, vatandaşların yanı sıra binlerce öğrenci ile öğretmenin katılması hedefleniyor.
Geri dönüşüm malzemesi getirene ücretsiz kitap hediye edilecek fuarda, ailelerin söyleşilere rahat katılabilmeleri ve stantları gezebilmeleri amacıyla da KAYMEK tarafından ücretsiz kreş hizmeti sunuluyor.
Söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk etkinliklerinin düzenleneceği fuara, İlber Ortaylı, Ahmet Şimşirgil, Aşkım Kapışmak, Balçiçek İlter, Bekir Develi, Beşir Ayvazoğlu, Canan Karatay, Cansu Canan Özgen, Erdoğan Arıkan, Erem Şentürk, Erhan Afyoncu, Hülya Koçyiğit, İclal Aydın, Kahraman Tazeoğlu, Mehmet Metiner, Mete Yarar, Pelin Çift, Sibel Eraslan, Sinan Akyüz, Yavuz Bahadıroğlu, Yavuz Bülent Bakiler gibi önemli isimler katılacak.
Fuar 21 Ekim'e kadar açık kalacak.
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