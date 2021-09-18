HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 2 kez cezaevine giren torbacı uslanmadı, tahliye olduktan 3 gün sonra yine yakalandı

2 kez cezaevine giren torbacı uslanmadı, tahliye olduktan 3 gün sonra yine yakalandı

18.09.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de okullar bölgesinde spotçu işleten ve daha önce okul çağındaki çocuklara uyuşturucu sattığı iddiasıyla 2 kez cezaevine giren şüpheli, tahliye olduktan 3 gün sonra yine aynı suçtan gözaltına alındı.

2 kez cezaevine giren torbacı uslanmadı, tahliye olduktan 3 gün sonra yine yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesi Topraklık Mahalesi Turan Güreş Caddesinde spotçu dükkanı işleten Y.Y. (25) hakkında, daha önce Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çağındaki çocuklara uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla işlem yapıldı. JASAT tarafından 2017, KOM Şube Müdürlüğü tarafından ise 2021 yılı Ocak ayında gözaltına alınan Y.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAHLİYE OLDUKTAN SONRA DA USLU DURMADI

Cezaevinden 3 gün önce tahliye olan Y.Y’nin yine aynı suçu işlediği yönünde alınan ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. KOM Şube Müdürlüğü, JASAT ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen müşterek operasyonda Y.Y’nin Topraklık Mahallesinde işlettiği spotçu ile Karaman Mahallesindeki evine ani baskın yapıldı.

Jandarma ekiplerini karşısında görünce büyük bir şok yaşayan Y.Y. ve yakınları, güvenlik güçlerine mukavemette bulundu. Yaşanan kısa arbedenin ardından Y.Y’nin yanı sıra 2 kardeşi ve yengesi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Y.Y’nin işyerinden farklı bölgelere gizlenmiş vaziyette 5 parça 11 gram kristal ile evinden ise bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, ifade işlemleri için karakola götürüldü. Jandarmaya mukavemet gösteren Y.Y’nin 2 kardeşi ve yengesi serbest bırakılırken, şüpheli ise adli makamlara sevk edildi.

Otomobilinden uyuşturucu çıkan kadın polis: Cinsel içerikli video ile tehdit edildimOtomobilinden uyuşturucu çıkan kadın polis: Cinsel içerikli video ile tehdit edildim

“Uyuşturucu ticareti, yağma ve hırsızlık” suçlarından 20 suç kaydı bulunan Y.Y., uyuşturucu ticareti suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksim Meydanı'nda şaşkına çeviren görüntü! Herkesin önünde soyundularTaksim Meydanı'nda şaşkına çeviren görüntü! Herkesin önünde soyundular
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Kan donduran vahşet! Öldürülüp beton blokla gölete atıldıKan donduran vahşet! Öldürülüp beton blokla gölete atıldı
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

150 bin TL'ye aldığı aracıyla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

150 bin TL'ye aldığı aracıyla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

Dünya devinden flaş karar! İşte üretimin duracağı tarih

Dünya devinden flaş karar! İşte üretimin duracağı tarih

Kıvrımlarını saklamıyor! Kabına sığmadı

Kıvrımlarını saklamıyor! Kabına sığmadı

Kimsenin hoşuna gitmeyecek açıklama: Kapanmak zorunda kalacağız

Kimsenin hoşuna gitmeyecek açıklama: Kapanmak zorunda kalacağız

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü! Herkesin önünde soyundular

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü! Herkesin önünde soyundular

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Veterinere cinsel istismar davasında yeni gelişme! Cezası belli oldu

Veterinere cinsel istismar davasında yeni gelişme! Cezası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.