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2 kez denendi ancak olmadı! Hal böyle olunca...

20.10.2023 13:42 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremde ağır hasar gören 6 katlı bina 2 kez denenmesine rağmen dinamitle yıkılmadı. Bina, 2 kez denenmesine rağmen yıkılmayınca işlem ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki 6 katlı, 36 daireden oluşan Beyaz Saray Apartmanı da depremde ağır hasar gördü.

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İLK ÜÇ KATINA DİNAMİT YERLEŞTİRİLDİ

Yıkım kararı verilen ve boşaltılan binanın dün akşam saatlerinde, dinamit ile yıkımı için çalışma başlatıldı. Binanın ilk üç katına dinamit yerleştirildi. Bu sırada bölgede, AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil servis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

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2 KEZ DENENDİ ANCAK YIKILMADI

Dinamitler, 2 kez denemeyle patlatıldı ancak bina yıkılmadı. Havanın kararması ile apartmanın yıkımı, başka bir tarihe ertelendi.

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(DHA)

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