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2. kez işsizlik maaşı alma şartları nelerdir, tekrardan işsizlik maaşı alınır mı? 2. kez işsizlik maaşı almak için bir engel var mı?

08.11.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşsizlik maaşı, kendi istek ve kusuru olmadan işten çıkarılmış sigortalı çalışanların yararlanabileceği bir ödenektir. İşsizlik maaşı, İŞKUR tarafından verilir ve işsiz kalınan süre içerisinde yaşanacak gelir kaybını en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Sigortalı işsizler, yasalar tarafından belirlenen şartları karşılaması durumunda işsizlik ödeneğini alabilmektedir. Peki, 2. kez işsizlik maaşı alınabilir mi, 2. kez işsizlik maaşı şartları nedir?

2. kez işsizlik maaşı alma şartları nelerdir, tekrardan işsizlik maaşı alınır mı? 2. kez işsizlik maaşı almak için bir engel var mı?

İşsizlik maaşı almak isteyen kişiler yasada belirtilen şartları karşıladığı takdirde, işsiz kaldıkları dönem için belirli bir süre ve miktarda işsizlik maaşı alabilirler. İşsizlik maaşı hesaplanırken sigortalı çalışanın son dört aylık yani 120 günlük prime esas kazançları dikkate alınır. Bu doğrultuda günlük brüt kazancının %40’ı alınarak hesaplanır. İşsizlik maaşı alabilmek için hizmet akdinin fesih edilmesinden sonraki 30 gün içerisinde başvuru işlemi yapılarak alınabilmektedir. Belirli bir süre alınan işsizlik maaşı, iş bulunması durumunda ya da sürenin bitmesinden sonra kesilir. Peki, işsizlik maaşını bir kere aldıktan sonra tekrardan işsiz kalırsak 2. defa işsizlik maaşı alınır mı?

2. kez işsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

Bir iş yerinde sigortalı çalışan kişinin tekrardan kendi istek ve kusuru harici işten ayrılması durumunda 2. kez işsizlik maaşı alabilmektedir. Bunun için en az 600 gün süre ile sigortalı bir şekilde çalışmış olması gerekmektedir. Bu doğrultuda tekrar işsizlik maaşı alabilmek için gerekli başvuruları yaparak işsizlik maaşı alabilmektedir. 2. kez işsizlik maaşını alabilmek için işsizlik maaşı şartlarını karşılamak yeterlidir.

2. kez işsizlik maaşı almak için bir engel var mı?

İşsizlik maaşını 2. kez almak için herhangi bir engel bulunmamaktadır. 2, 3 veya daha fazla kez işsizlik maaşı alabilmek mümkündür. Tek şart ise yukarıda belirtildiği gibi 3 yıl içerisinde en az 600 gün olmak şartı ile çalışmış olan sigortalı işsizler, 2. Kez işsizlik maaşı alabilmek için başvuru yapabilmektedir.

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İşsizlik ödeneği bittikten sonra ne yapılmalı?

İşsizlik ödeneği alan kişi, ödenek hizmeti bittikten sonra eğer sigortalı bir iş sahibi değilse ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler kapmasında başka bir yakınında da sağlık yardımı alma durumu söz konusu değilse gelir testi yaptırması gerekmektedir. Gerekli şartları sağladığı takdirde işsizlik maaşı bittikten sonra evde bakım aylığı için başvuru yapabilir. Peki, işsizlik maaşı bitince tekrar alınır mı?

Sigortalı bir işte çalışırken kendi istek ve kusuru olmadan işten ayrılmış olan kişilere işsizlik maaşı verilmektedir. İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yıl içerisinde minimum olacak şekilde 600 gün süreyle çalışılmış olması gerekir. Eğer işsizlik maaşı aldıktan sonra tekrar sigortalı bir işte en az 600 gün süre ile çalışmamış olan kişiler işsizlik maaşı alamamaktadır.

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