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2 kez kalbi durdu, 45 gün sonra müjdeli haber geldi! "Hayatımdan 2 ay yok gibi"

09.02.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite öğrencisi Eda Güngör, 12 Aralık 2021’de Artvin’deki bir kafede çıkan yangında ağır yaralandı. Güngör’ün, kaldırıldığı hastanede 2 defa kalbi durdu. 45 gün boyunca yoğun bakımda kalan Güngör, doktorların çabasıyla hayati tehlikeyi atlattı. Yaşadığı zorlu süreci anlatan Güngör, “Yoğun bakımdayken kalbim durmuş, uyandığımı bile hatırlamıyorum. Hayatımdan 2 ay yok gibi." dedi.

2 kez kalbi durdu, 45 gün sonra müjdeli haber geldi! "Hayatımdan 2 ay yok gibi"

Halen Erzurum Şehir Hastanesinde fizik ve yanık tedavisi süren 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay günü kafede çıkan yangına dair hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

DERİN YANKILAR VARDI, YARALARI İYİLEŞTİ

Gözünü hastane servisinde açtığını ifade eden Güngör, "Gözlerimi açıp kendime geldiğimde ayaklarım yok gibiydi, hissetmiyordum. Yoğun bakımda ve serviste doktor ve personeller çok yardımcı oldular, iyi baktılar." dedi.

Güngör, yangında ellerinde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yanıklar oluştuğunu, tedavi sonrasında çoğu yarasının iyileştiğini aktardı.

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"HAYATIMDAN 2 AY YOK GİBİ"

Yoğun bakımda uzun süre kaldığından ayaklarında güç ve kas kaybı olduğunu dile getiren Güngör, "Konuşmam ağır, zorlanıyorum. Yürürken zorlanıyordum ama şu an daha iyiyim. Yoğun bakımdayken kalbim durmuş, uyandığımı bile hatırlamıyorum. Hayatımdan 2 ay yok gibi." şeklinde konuştu.

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Eda'nın babası Cengiz Güngör de çocuğunun başına gelen talihsiz olayı gece öğrendiklerini belirterek, şunları anlattı:

"Erzurum'a geldiğimizde kızım yoğun bakımdaydı. 45 gün yoğun bakımda entübe olarak yattı. Yoğun bakımdayken 6. gün kalbi durdu, sonra çalıştırdılar. Sağ olsun doktorlar çok iyi ilgilendi. Zamanla kendini topladı. Yaklaşık 2 haftadır servise çıktık, şu an daha iyi ve yürümeye başladı."

Hayati tehlikeyi atlatan kızının sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran baba Güngör, Eda'nın konuşmasında biraz problem olduğunu anlattı.

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"SES KAYIT CİHAZIYLA KIZIMIZA SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞTIK"

Hastane görevli doktor ve personele teşekkür eden baba Güngör, "Yoğun bakımda ses kayıt cihazıyla kızımıza sesimizi duyurmaya çalıştık, kendisine gelmesi için bunu yaptık. 45 günlük süreç çok zor geçti, sanki yoğun bakımda biz yatıyormuş gibiydik. Allah'a dua ettik. 1 haftadır yürütüyoruz. Allah kızımı tekrar bize bağışladı." ifadelerini kullandı.

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Yanık tedavi merkezi doktorlarından Onur Ceylan da vücudu ve ellerinde 2. derece derin yanıkları bulunan ve yoğun bakımda iken 2 kez kalbi duran Eda Güngör'ü yakından takip ettiklerini, fizik ve yanık tedavisinin sürdüğünü aktardı.

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NE OLMUŞTU?

Artvin'in Çayağzı Mahallesi'nde 12 Aralık 2021 tarihinde bir kafede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Eda Güngör'ün de aralarında bulunduğu 12 kişi yaralanmıştı. (AA)

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