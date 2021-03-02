2 kilo 420 gram eroin ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan bir ikamette 2 kilo 420 gram eroin maddesi ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, V.Ö. isimli şahsın Kepez ilçesine bağlı Şelale Mahallesi’nde bulunan ikametine operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde 2 kilo 420 gram eroin maddesi, 1 adet terazi, eroin tozlarının yer aldığı öğütücü mikser ve aparatlar ele geçirildi.

Şüpheli V.Ö., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ’Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak Veya Sağlamak’ suçundan hakkında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

