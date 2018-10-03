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2 kişi, anüs bölgesinde 50 gram eroinle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 17:58 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, otobüsteki 2 yolcunun anüs bölgesine gizledikleri 50 gram eroin bulundu.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, otobüsteki 2 yolcunun anüs bölgesine gizledikleri 50 gram eroin bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Van'dan Elazığ'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, Kovancılar ilçesinde durdurdukları otobüste yaptığı kimlik kontrolünde 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolü için götürdükleri hastanede, yapılan muayene esnasında anüs bölgesine gizlenmiş, poşete sarılı 50 gram eroin ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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