2 kişi daha sahte alkolden öldü

ADANA, (DHA) - ADANA ve Mersin'de metil alkolden zehirlenen 2 kişi tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. 2 kişinin ölümüyle birlikte Mersin, Niğde ve Adana'da, 20 günde, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 16'ya yükseldi. Dün metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Z.S Adana'da, B.G (57) ise Mersin'in Tarsus ilçesinde hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan her 2 kişi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Z.S. ile B.G.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2 kişinin ölümüyle birlikte Mersin, Adana ve Niğde'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle getirildiği hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

