HABER

2 kişi daha sahte alkolden öldü (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 13:25 | Son Güncelleme

1 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ Adana'nın Ceyhan ilçesinde dün akşam alkol aldıktan sonra uyuyan ve sabaha karşı fenalaştığı için çocukları tarafından metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.Ö.

1 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ
Adana'nın Ceyhan ilçesinde dün akşam alkol aldıktan sonra uyuyan ve sabaha karşı fenalaştığı için çocukları tarafından metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.Ö. (64) buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan H.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.Ö.'nün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işleminin ardından H.Ö.'nün cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Ceyhan Yeni Mezarlık'ta defnedildi.
H.Ö.'nün ölümüyle birlikte Mersin, Adana ve Niğde'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle getirildiği hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Görüntü Dökümü
-------------------------
- Z.S.'nin ağlayan yakınları
- H.Ö.'nün yakınları ile oğlundan (beyaz tişörtlü) görüntü
- Adli tıp kurumu önünde bekleyen cenaze yakınlarından görüntüler
- H.Ö.'nün cenazesinin morga getirilmesi
- Cenazenin çıkarılması
- Cenaze aracının gidişi

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
Şuhut’ta binlerce gönül demokrasi nöbetinde tek yürek olduŞuhut’ta binlerce gönül demokrasi nöbetinde tek yürek oldu
İhbardan bakın ne çıktıİhbardan bakın ne çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hırsızlar bu kez mezarlığı talan etti

Hırsızlar bu kez mezarlığı talan etti

Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!

Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!

Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

3 gündür kuyruğun sonu gelmiyor! Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk

3 gündür kuyruğun sonu gelmiyor! Sınır kapısında büyük yoğunluk

İstinaf Mahkemesi hapis cezaları ve beraat hükümlerini onadı

İstinaf Mahkemesi hapis cezaları ve beraat hükümlerini onadı

Türkiye’nin en güçlü büyükşehirleri belirlendi! İşte ilk 10

Türkiye’nin en güçlü büyükşehirleri belirlendi! İşte ilk 10

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.