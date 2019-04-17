2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı

Bana, 'Gelecek söyleyecek tabii' dediler. Ben, oğlumla konuşup olayı tatlıya bağlarız dedim. Mehmet, o sırada silahını belinden çıkartıp masanın üzerine koydu. 'Bu silahtaki mermiler, oğlunun beynine boşalmadan bu iş kapanmaz' dedi. Bende silahlık mevzu olmadığını konunun kapanmasını söyledim. O esnada oğlum Bayram’ın yanımıza doğru geldiğini gördüm. Kalkıp oğlumu durdurmaya çalıştım. Oğluma bir şey yapacaklarını sandım, çünkü sürekli ellerini beline atıyorlardı. Bize en son silah çekince bende silahımı çekip ateşledim. O sırada oğlum elimi tuttu ve ateş etme dedi. Ben yaralı olduklarını sanıyordum, öldüklerini sonradan öğrendim. Benim öldürme kastım olsaydı diğerlerini de öldürürdüm” dedi.

"BELKİ ONLAR BİZİ VURACAKTI”

Daha sonra olay yerinden ayrıldığını anlatan Hüseyin Özkan, “Şok içerisindeydim. Evime yakın bir yere kendimi bıraktırdım ve çocuklarımın durumu öğrendikten üç gün sonra gidip teslim oldum. Benim, bunlarla bir kavgam olsaydı iki oğlumu da bırakıp tek başıma yanlarına gitmezdim. Konuşmazdım. Direk kavga ederdim. Bizim, bunlarla daha önceden de bir husumetimiz olmadı. Nerelerine ateş ettiğini bilmiyorum. Çünkü Mehmet bize doğru ateş etmişti. Geç kalsaydım belki onlar bizi vuracaktı” diye konuştu.