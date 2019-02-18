HABER

2 kişi polisi görüp kaçtı, poşetlerinden çalıntı mallar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 19:13 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, devriye gezen polis ekiplerini görüp ellerindeki poşetlerle kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı.

2 kişi polisi görüp kaçtı, poşetlerinden çalıntı mallar çıktı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, devriye gezen polis ekiplerini görüp ellerindeki poşetlerle kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı. Şüphelilerin poşetlerinde çalıntı mallar olduğu tespit edilirken, 2 kişinin hırsızlık ve birçok suçtan arandığı belirlendi.
Olay, kentin girişindeki Demir Çelik Kavşağı’nda meydana geldi. Ellerindeki poşetlerle yolda yürüyen N.K. ve H.K., devriye gezen polis otosunu görünce panikleyip koşarak kaçmaya başladı. Polis, durumu farkedince 2 kişinin peşine düştü. Yaşanan kovalamacanın ardından N.K. yakalandı, H.K. ise kaçtı. Polisin yaptığı kontrolde N.K.'nın elindeki poşetlerden ayakkabı, elbise, saat ve cep telefonu çıktı. İncelemede eşyaların çalıntı olduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlatarak, kaçan H.K.'yı da köyündeki evinde yakaladı. Hırsızlık ve birçok suçtan aranan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

2 kişi polisi görüp kaçtı, poşetlerinden çalıntı mallar çıktı

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?
Metrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdilerMetrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.