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  4. 2 kişide koronavirüs çıkınca 29 ev karantinaya alındı

2 kişide koronavirüs çıkınca 29 ev karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 12:28 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan, 600 kişinin yaşadığı Çakırlar köyünde 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu 29 evin karantina altına alındığı bildirildi.

135 hanelik Çakırlar köyü, 8 Nisan 2020 tarihinde karantinaya alınmış, 27 Nisan 2020 tarihinde karantina sona ermişti. Simav İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 4 Mayıs 2020 tarihinde Kaymakam Türker Çağatay Halim başkanlığında yaptığı toplantıda, Çakırlar köyünde 2 koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildiği ve bu kişilerle teması olan 29 hanenin karantinaya alındığı belirtildi. Ev karantinasına ve diğer emirlere uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi ile Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesine göre idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Çakırlar köyünde sağlık ekipleri tarafından tarama çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

(İHA)

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