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2 kişinin arandığı Barış Sitesi’nde kontrollü yıkım devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 10:03 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen depremde 4 bloğundan 3’ü yan yatan, 7 kişinin hayatını kaybettiği ve halen 2 kişinin arandığı Barış Sitesi’nde kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor.Geçtiğimiz Cuma günü İzmir’in Seferihisar ilçesi merkezli 6.6 şiddetindeki deprem en çok Bayraklı ve Bornova ilçelerini etkilemişti.

İzmir’de meydana gelen depremde 4 bloğundan 3’ü yan yatan, 7 kişinin hayatını kaybettiği ve halen 2 kişinin arandığı Barış Sitesi’nde kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor.
Geçtiğimiz Cuma günü İzmir’in Seferihisar ilçesi merkezli 6.6 şiddetindeki deprem en çok Bayraklı ve Bornova ilçelerini etkilemişti. Bayraklı ilçesinde bulunan Barış Sitesi’ndeki 4 bloktan 3’ü yan yatmış, 1’i ise çökmüştü.
7 kişinin hayatını kaybettiği sitede çöken, apartman için kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Halen kayıp olduğu bildirilen 2 kişinin de arandığı binada devam eden kontrollü yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.
Barış Sitesi’nde kontrollü yıkım çalışmalarına devam edilirken, sitenin hemen karşısında bulunan Cumhuriyet Sitesi’nde ise kontrollü yıkım çalışmalarına henüz başlanmadı. Aynı müteahhit tarafından yapıldığı iddia edilen ve 6 bloğundan 3’ünde göçük meydana gelen Cumhuriyet Sitesi’ndeki çalışmaların Barış Sitesi’ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından başlayacağı öğrenildi.

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