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2 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 13:08 | Son Güncelleme

Samsun’da 2 kadının bıçakla yaralanması olayıyla ilgili 3’ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde geçen cumartesi günü meydana geldi.

Samsun’da 2 kadının bıçakla yaralanması olayıyla ilgili 3’ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde geçen cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir husumetin devamı olarak kadınlar arasında çıkan kavgada T.O. ve B.Ü. adlı kadınlar yaralanarak hastanelik oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili 3’ü kadın 8 kişiyi gözaltına aldı.
Polisteki sorguları tamamlanan 8 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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