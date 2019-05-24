2 kişinin cinayet sanığı: Suçsuzum, tahliyemi istiyorum

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, GSM bayisinde çıkan silahlı kavgada Murat Yenikapı (43) ile ağabeyi Abdullah Yenikapı'yı (53) tabancayla vurarak öldürüp, Abdurrahman Yenikapı'yı (22) da yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Nedim Vural Bayar'ın (40), yargılanmasına devam edildi. Sanık Bayar, "Benim suçum yok. Tahliyemi istiyorum" derken, mahkeme heyeti, güvenlik kamerası görüntülerinin bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi.

Olay, geçen yıl Haziran ayında, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda meydana geldi. Bir GSM bayisinde eski ortaklar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kavgada tabanca çeken Nedim Vural Bayar, Murat Yenikapı, kardeşi Abdullah Yenikapı ve onun oğlu Abdurrahman Yenikapı'yı vurdu. Murat Yenikapı olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Abdurrahman Yenikapı ile birlikte kaldırıldığı Bursa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Yenikapı da 10 gün sonra hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Nedim Vural Bayar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladığı iddiasıyla 3 kez müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan sanık Nedim Vural Bayar, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık Bayar, olaydan yaralı kurtulan Abdurrahman Yenikapı ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Nedim Vural Bayar, daha önce verdiği ifadeyi tekrarlayarak şunları anlattı:

"Olay günü, iş yerini kapatacağımı yanımda çalışan Abdurrahman Yenikapı'ya söyledim. Abdurrahman da hemen cep telefonuyla babasını ve amcasını arayıp söyledi. Dışarıya baktığımda bunların hızlı bir şekilde dükkana doğru geldiğini görünce hemen alt kata inip silahımın ağzına mermi verdim ve yeniden üst kata çıktım. Abdullah ile Murat, ceketimin kolundan tutup dışarıya çıkarmak istediler. Ben de alt kata inmeyi teklif ettim. Yanımda çalışan Abdurrahman Yenikapı'ya da bizimle gelmesini söyledim. Birlikte alt kata inerken, merdivende Abdullah bana gülerek, 'Şerefsiz, seninle mi uğraşacağız' dedi. Bunun üzerine elimdeki silahı çıkarıp, duvara ateş ettim. Bu olayların sebebi olan Murat’ın da ayağına doğru ateş ettim. Murat üzerime çullanıp beni yere düşürdü. Abdullah kulağımı, Murat da kolumu ısırdı. Onlar beni bıraksın diyerek canımı kurtarmak için şarjörümdeki 13 mermiyi boşalttım. Onları vurduktan sonra dükkanımın önündeki tabureye oturup polisi bekledim."

Sanık Bayar, "Olay günü Murat ile Abdullah'ı dükkana ben çağırmadım. Abdurrahman çağırdı. Olayla ilgili benim suçum yok. Tahliyemi istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

DURUŞMANIN KAPALI YAPILMASINI İSTEDİ

Sanık Nedim Vural Bayar'ın avukatı Adnan Rahmi Karaçam, duruşmanın kapalı yapılması talebi, mahkeme heyetince, duruşmada gerekli güvenlik önlemlerin alındığı, kapalı yapılmasının ise istisna olması ve hali hazırda mevcut koşullarda duruşmanın kapalı yapılmasına gerektirecek bir hal olmadığından oy birliği karar verdi.

Mahkeme heyeti, olay günü ait kamera görüntülerinin ayrıntılı olarak bilirkişi tarafından yeniden incelenmesine karar verdi.

Duruşma, eksik evrakın tamamlanması ve delillerin araştırılması kararıyla ertelendi.

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