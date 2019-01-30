2 kişinin cinayet zanlısı 4 yıl sonra yakalandı

Gaziantep’te 2014 yılında iki kişiyi tabanca ile öldüren B.A 4 yıl sonra yakalandı.
Gaziantep Onur mahallesinde K.Y ve H.Ö‘yü tabanca ile öldürüp firar eden B.A 4 yıl sonra, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerinin aralıksız devam eden kapsamlı takibi çalışmaları neticesinde yakalandı.
Şüpheli yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
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