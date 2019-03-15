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2 kişinin hayatını kaybettiği kazada kamyonun çarptığı bina yıkıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 11:57 | Son Güncelleme

Kayseri’de freni patlayan kamyonun çarptığı ve 2 kişinin öldüğü kazada hasar gören 4 katlı bina, taşıyıcı kolanlarının zarar görmesi ve tehlike arz etmesi nedeniyle yıkıldı.Kayseri’nin Develi ilçesinde iki gün önce meydana gelen kazada Celal Ç.’nin kullandığı 38 HJ 157 plakalı kamyon, freninin patlaması sonucu duramayarak önce park halindeki araçlara, ardından da 4 katlı bir binaya çarparak yan yattı.

Kayseri’de freni patlayan kamyonun çarptığı ve 2 kişinin öldüğü kazada hasar gören 4 katlı bina, taşıyıcı kolanlarının zarar görmesi ve tehlike arz etmesi nedeniyle yıkıldı.
Kayseri’nin Develi ilçesinde iki gün önce meydana gelen kazada Celal Ç.’nin kullandığı 38 HJ 157 plakalı kamyon, freninin patlaması sonucu duramayarak önce park halindeki araçlara, ardından da 4 katlı bir binaya çarparak yan yattı. Kazada kamyonun içinde bulunan Celal Ç. ve yanındaki Şener K. hayatını kaybetti. Binadakiler ise itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni uzatılarak tahliye edildi.
Kamyonun çarptığı ve büyük hasarın meydana geldiği apartmanda yapılan incelemeler sonrasında taşıyıcı kolonların hasar gördüğü tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından hasar gören bina geniş güvenlik önlemi altında vatandaşların bakışları arasında kepçe ile yıkıldı.

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