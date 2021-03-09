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  4. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Çekmeköy Kaymakamlığı’ndan açıklama

2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Çekmeköy Kaymakamlığı’ndan açıklama

09.03.2021 16:10 | Son Güncelleme:
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Çekmeköy’deki bir hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada ünlü metafizikçi Salih Memişoğlu ile Ö.

Çekmeköy’deki bir hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada ünlü metafizikçi Salih Memişoğlu ile Ö. F.Z hayatını kaybederken, O.Ö. isimli şahıs ise yaralandı. Saldırgan M.Ö. ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Meydana gelen olay sonrası Çekmeköy Kaymakamlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Olay, Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde bulunan bir hayvanat bahçesinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek sorunu yaşayan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, ünlü metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ile beraberindeki arkadaşı Ö. F.Z. hayatını kaybederken, O.Ö. isimli şahıs ise yaralandı. 2 kişinin hayatını kaybetmesine ve 1 kişinin de yaralanmasına sebep olan saldırgan M.Ö. ise aracıyla hızla olay yerinde uzaklaştı.

Polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlatırken Çekmeköy Kaymakamlığı ise yaşanan olay sonrası yazılı açıklama yaptı.

“Şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı”
Çekmeköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bugün 14.00 sıralarında ilçemizde Çatalmeşe Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde işyeri sahibi S.M. ile şüpheli M.Ö. isimli şahıs arasında meydana gelen olayda;
Şüpheli M.Ö. tarafından silahla açılan ateş sonucu S.M. ile Ö. F.Z. adlı şahıslar hayatını kaybetmiş, O.Ö. isimli şahıs yaralanmıştır.
Yaralı O.Ö. 112 Acil sağlık ekiplerimizce ivedilikle hastaneye sevk edilmiştir.
İl Emniyet Müdürlüğü’nce olay yerinden kaçan şüpheli M. Ö. isimli şahsı yakalamaya yönelik çalışma ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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