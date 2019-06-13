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2 kişinin katil zanlısı 16 yıl sonra hakim karşısına çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 13:46 | Son Güncelleme

Antalya’da 16 yıl önce tabancayla iki kişiyi öldüren cinayet zanlısı, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Antalya’da 16 yıl önce tabancayla iki kişiyi öldüren cinayet zanlısı, ilk kez hakim karşısına çıktı. Ölen 2 kişinin kendilerini polis olarak tanıttıklarını iddia eden sanık, “Ben adamın elinde bıçak görünce polis olamayacaklarını anladım. Ruhsatlı silahımı sağ bacağıma paralel tutarak araçtan indim. Arabadan indiğimde şahıs ile aramda yarım metre mesafe vardı. Bu kişi elinde bıçakla, ağır küfürler ederek benim sol tarafıma hamle yapınca, bize zarar vereceklerini düşünerek, önce elinde bıçak olana ardından diğer kişiye ateş ettim” dedi.
Edinilen bilgiye göre, 20 Aralık 2003 tarihinde meydana gelen olayda, İbrahim Yörük, Mesut Yürügel, Mazı Dağı seyir terasında otururken iddiaya göre, 3 kişi zorla para istedi. Olumsuz cevap alan kişilerden R.O., yanında bulunan tabancayla ateş ederek İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel’i öldürdü. 16 yıl izini kaybettiren şüpheli geçtiğimiz mart ayında evinde gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık R.O., müştekiler Fatmana Yörük, İlyas Yörük, tanık ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ifadesi sorulan R.O., olay gününü anlattı. Daha önce hiç tanımadığı iki kişinin arabanın sağına ve soluna geçtiğini söyleyen R.O., “Bu arada, yanımda bulunan S.Y. ön koltuğa geçerek kapıyı kilitledi. Benim tarafımdaki şahıs da arabanın penceresini aralamamı istedi. Bende pencereyi hafif araladığımda bana polis olduklarını ve hakkımızda işlem yapacaklarını söyledi. Bu arada aracın diğer tarafındaki kişi de polis merkezine bilgi veriyormuş gibi ‘Olay yerindeyiz, şahısları yakaladık’ dedi. Ben adamın elinde bıçak görünce polis olamayacaklarını anladım. Ruhsatlı silahımı sağ bacağıma paralel tutarak araçtan indim. Arabadan indiğimde şahıs ile aramda yarım metre mesafe vardı. Bu kişi elinde bıçakla, ağır küfürler ederek benim sol tarafıma hamle yapınca, bize zarar vereceklerini düşünerek, önce elinde bıçak olana ardından diğer kişiye ateş ettim” ifadelerini kullandı.
Olayın ardından araca binerek bölgeden ayrıldıklarını kaydeden sanık R.O., vurduğu kişilerin ölüp ölmediğini bilmediğini söyledi.
Hayatını kaybeden İbrahim Yörük’ün babası İlyas Yörük ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti duruşmanın tekrar görülmesi için ileri bir tarihe erteledi.

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