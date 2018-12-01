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2 kişinin konteyner altında ölümünde, 4 şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 12:38 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında TIR’ın dorsesinden devrilen konteynerin altında kalan 2 kişinin öldüğü olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

2 kişinin konteyner altında ölümünde, 4 şüpheli adliyede

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında TIR’ın dorsesinden devrilen konteynerin altında kalan 2 kişinin öldüğü olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
Olay, önceki gün İnegöl ilçesi Yeniceköy Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir mobilya fabrikasında çalışan Muammer Kumral (52) ve Hakan Bulun (40), yurt dışına ihraç edilecek mobilyaları konteynere yüklemeye başladı. Fabrikanın yemekhane görevlisi Mümin Özgür (35) de o sırada yemek verdiği işçilerin boş tabaklarını almak için konteynerin yanına geldi. Bu sırada konteyner devrilerek ters şekilde boşluğa düştü. Yemekhane görevlisi Özgür konteynerin, işçiler Kumral ve Bulun ise mobilyaların altında kalarak yaralandı.
İhbar üzerine fabrikaya itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnegöl İtfaiyesi Arama- Kurtarma ekipleri, 3 kişiyi ağır yaralı olarak çıkardı. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sırasında işçilerden Muammer Kumral yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralı ise ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Mümin Özgür de tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Hakan Bulun'un ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Olayın ardından iş yeri sahibi F.D., iş yeri yöneticilerinden M.B. ile TIR şoförleri F.A. ve M.K., gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden Muammer Kumral'ın cenazesi İnegöl'ün kırsal Kulaca Mahallesi Kulaca Camii'nde, Mümin Özgür'ün cenazesi ise Akhisar Mahallesi Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazlarının ardından mahalle mezarlıklarında toprağa verildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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2 kişinin konteyner altında ölümünde, 4 şüpheli adliyede2 kişinin konteyner altında ölümünde, 4 şüpheli adliyede2 kişinin konteyner altında ölümünde, 4 şüpheli adliyede2 kişinin konteyner altında ölümünde, 4 şüpheli adliyede

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