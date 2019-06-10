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2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 10:46 | Son Güncelleme

Malatya-Elazığ karayolunda meydana gelen ve anne ile oğlunun öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, dün Malatya-Elazığ karayolu Erenli mevkiinde meydana geldi.

2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Malatya-Elazığ karayolunda meydana gelen ve anne ile oğlunun öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün Malatya-Elazığ karayolu Erenli mevkiinde meydana geldi. Enver Yaşar (36) idaresindeki 23 FK 646 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Çetin E. (52) yönetimindeki 34 BAP 379 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Enver ile annesi Gülizar Yaşar (64) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde iki aracın kafa kafaya çarpışma anı yer aldı.
Öte yandan, kazada ölen Elazığlı anne Gülizar ve oğlu Enver Yaşar’ın cenazelerinin defnedildiği bildirildi. Bacağında rahatsızlık bulunduğu için yürümede güçlük çeken anne Gülizar’ın, oğlu tarafından Konya’ya doktora götürüldüğü ve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

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