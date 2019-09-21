2 kişinin öldüğü iş kazasında, vinç operatörü tahliye edildi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)- BURSA'da, Adil Demir (52) ve Soner Oğuz'un(42) bir otelin dış cephe temizliğini yapmak için bindikleri sepetli vincin devrilmesi sonucu hayatlarını kaybettiği olaydan sonra tutuklanan vinç operatörü Ali Aydik(41), tahliye edildi. Mahkeme, bilirkişi raporunun yeniden alınmasına da karar verdi.

Olay, geçtiğimiz 26 Mayıs günü Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Bir otelin dış cephe temizliğini yapmak için bindikleri vinç devrilen Adil Demir ve Soner Oğuz, 30 metre yükseklikten beton zemine düştü. Demir ve Oğuz, olay yerinde hayatlarını kaybetti. Vinç operatörü Ali Aydik, tutuklandı.

Yürütülen soruşturma sonunda tutuklu viç operatörü Aydik ile otel sahibi Mehmet A. ve vinç şirketinin genel müdürü İdris M. hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

VİNÇ OPERATÖRÜ TAHLİYE EDİLDİ

Bursa 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına biri tutuklu 3 sanık ile taraf avukatları ve ölenlerin aileleri katıldı.

Duruşmada tutuklu vinç operatörü Ali Aydik daha önceki ifadelerini tekrar ederek, “Nedenini bilmediğim bir sallantı oldu. Vinci kuracağımız yer sıkıntılıydı. Soner, bana çok ısrar etti, 'bu işi yapmazsak bizi kovarlar' dedi. Ben vinci oraya kurmak istemedim. Vinci kurduktan sonra, Soner, ‘bom’ diye tabir ettiğimiz kolu uzatmamı istedi. Kumandaya basmadan vinç sallanmaya başladı. Vinç yan yatınca atlayarak, yanlarına koştum. İkisinin de hareketsiz yattığını görünce ambulansı aradım. Vinç kullanırken, yanlış hareketim veya ihmalim olmadı. Onlara baret takmalarını söyledim ama dinlemediler. Üzerlerinde emniyet kemerleri vardı ama binadan sarkıtılan can halatı yoktu” dedi.

Tutuksuz sanıklardan otel sahibi Mehmet A. ise, olayın tamamen kaza olduğunu, böyle bir şey olmasını kendilerinin de istemeyeceğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun eksikliklerden dolayı yeniden alınmasına karar vererek, 4 aydır tutuklu bulunan vinç operatörü Ali Aydik'i tahliye etti. Duruşma ertelendi.