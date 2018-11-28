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2 kişinin öldüğü kazada, sürücünün serbest bırakılmasına tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 12:47 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2 kişinin öldüğü kazada sürücü Mustafa Elgin, 68 gün sonra serbest bırakıldı.

2 kişinin öldüğü kazada, sürücünün serbest bırakılmasına tepki

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2 kişinin öldüğü kazada sürücü Mustafa Elgin, 68 gün sonra serbest bırakıldı. Elgin'in kaza sırasında alkollü olduğunu öne süren aileler, avukatları aracılığıyla karara itiraz etti, adalet istediklerini söyleyip, eylem yaptı.
Serik'in Töngüçlü Mahallesi Gebizli yolunda 21 Eylül Cuma saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada; Mustafa Elgin (58) yönetimindeki 07 HE 748 plakalı minibüs, sürücünün kontrolünden çıktı. Minibüs, arkadaşıyla kaldırımda yürüyen Ali Tezgel'e (73) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulup düşen Tezgel, yaklaşık 100 metre aracın altında sürüklendi. Kazada, Ali Tezgel ile araçtaki Mesut Aydın yaşamını yitirdi. Tezgel'e ait bisiklet de çarpmanın şiddetiyle kullanılmaz hale geldi.
Kazadan bir gün sonra jandarma karakoluna giderek teslim olan sürücü Mustafa Elgin, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Mustafa Elgin'in 2015 yılında alkollü araç kullanmaktan 6 ay süreyle, Nisan 2018 tarihinde yine aynı gerekçeyle 2020 yılına kadar ehliyetine el konulduğu belirlendi.
Mustafa Elgin'in dün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması üzerine Ali Tezgel ve Mesut Aydın'ın yakınları ve ailelerin avukatlarının katılımıyla Serik Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. 'Suçlar cezasız kalmamalı', 'Suçlular cezalarını çeksin', 'Adalet istiyoruz' ve 'İki kişinin katili serbest' yazılı dövizler taşıyan grup, karara tepki gösterdi.
'DÜN SERBEST BIRAKILDI'
Ali Tezgel'in ailesinin avukatı Muhammet Kızıl, sürücü Mustafa Elgin'in tekrar tutuklanması için Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na itiraz dilekçesi verdiklerini söyledi. Mesut Elgin'in kaza sırasında alkollü olduğunu öne süren Avukat Kızıl, 6"Sanığın tutuksuz yargılanması sulh ceza mahkemesinin bir kararı, ama savcılığın itiraz hakkı var. Biz de itiraz hakkının kullanılması yönünde talepte bulunduk. Tutuksuz yargılanması yasa ve usule aykırıdır. Kazada alkollü bir şahıs tek kusurlu olarak 2 kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir. Burada ceza miktarı göz önünde bulundurulduğunda kaçma şüphesi vardır. Bu nedenle gerekli talepte bulunduk. Yasa ve usule aykırı kararın kaldırılacağı düşüncesindeyiz. Şahıs dün serbest bırakıldı. Biz bunu hatalı bir karar olarak görüyoruz. Artık mahkemenin ve savcılığın doğru bir karar vereceği kanaatindeyiz" dedi.
'GEREKLİ İTİRAZLARDA BULUNDUK'
Kazada ölen Mesut Aydın'ın ailesinin avukatı Halil Arat da Elgin'in alkollü olduğunu savundu. Arat, "Verilen kararda bir hata vardır. Vatandaş kaza sonrası olay mahallinden kaçmıştır. Alkollüdür. Bununla ilgili gerekli itirazlarda bulunduk. Adaletin yerini bulunacağına inanıyoruz" diye konuştu.
'ADALET İSTİYORUM'
Ali Tezgel'in eşi Emine Tezgel ise, "Adalet isterim. Evimin önünde iki kişiyi öldürdü. Mahkemeye çıkmadan nasıl bırakıldı. Adalet istiyorum. İki ay olmadı daha, köpek ölüsü değil, insan ölüsü bu" dedi. Ali Tezgel'in çocukları Adil, Sevim, Nadir ve Ziya Özden Tezgel de adalet istediklerini dile getirerek, sürücünün 2 ay sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

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2 kişinin öldüğü kazada, sürücünün serbest bırakılmasına tepki2 kişinin öldüğü kazada, sürücünün serbest bırakılmasına tepki2 kişinin öldüğü kazada, sürücünün serbest bırakılmasına tepki2 kişinin öldüğü kazada, sürücünün serbest bırakılmasına tepki

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