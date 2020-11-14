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  4. 2 kişinin öldüğü kazayı canlı yayın yaparken görüntüledi

2 kişinin öldüğü kazayı canlı yayın yaparken görüntüledi

14.11.2020 23:36 | Son Güncelleme:
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Tokat’ın Zile ilçesinde 2 kişinin öldüğü kaza sosyal medyada canlı yayın yapan sürücünün görüntülerine yansıdı.Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat’ın Zile ilçesinde bir otomobilin traktörün arkasına bağlı olan pancar sökme makinesine çarpması sonucu meydana geldi.

Tokat’ın Zile ilçesinde 2 kişinin öldüğü kaza sosyal medyada canlı yayın yapan sürücünün görüntülerine yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat’ın Zile ilçesinde bir otomobilin traktörün arkasına bağlı olan pancar sökme makinesine çarpması sonucu meydana geldi. Diğer yönden gelen bir otomobilinde karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise sosyal medya hesabında canlı yayın yapan Bayram Maviş’in görüntülerine yansıdı. Görüntülerde müzik eşliğinde otomobil kullanan Maviş’in son anda fark ettiği pancar söküm makinesine çarptığı anlar yansıdı.

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