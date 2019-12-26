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  4. 2 kişinin öldüğü maden faciasında 4 gözaltı

2 kişinin öldüğü maden faciasında 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 11:32 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta bir ay önce jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kapatılan kaçak kömür madeninde yeniden açılmak istendiği sırada metan gazı patlaması yaşandı.

2 kişinin öldüğü maden faciasında 4 gözaltı

Zonguldak’ta bir ay önce jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kapatılan kaçak kömür madeninde yeniden açılmak istendiği sırada metan gazı patlaması yaşandı. Faciada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından yürütülen soruşturmada maden ocağının sahibi olduğu iddia edilen 3 şüpheli ile yerin sahibi olduğu öğrenilen 1 kişi gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki ormanlık alanda meydana gelen metan gazı patlamasında Erdem Korkmaz ve Uğur Korkmaz isimli işçiler hayatlarını kaybetti. Patlamadan yaralı kurtulan 51 yaşındaki Bahri Yeniay ise vücudundaki yanıklar nedeniyle İstanbul’a sevk edildi. Patlamanın yaşanmasının ardından olay yeriyle ilgili bir detay Valilikçe yapılan açıklama ile ortaya çıktı. Vali Yardımcısı Turgut Subaşı’nın da doğruladığı olayda, madenin yaklaşık bir ay önce kolluk kuvvetleri tarafından kapatıldığı öğrenildi. Ancak çok geçmeden yeniden madenin girişinin açılarak kömür alınmak istendiği sırada içeride biriken gazların patlaması sonrası olayın yaşandığı kamuoyu ile paylaşıldı.

Tahlisiye ekipleri yoğun metana rağmen iki işçiye ulaştı
Güvenlik güçlerine olayın haber verilmesinin ardından ülke ve dünya genelinde adından söz ettiren Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekiplerine de haber verildi. Arama kurtarma için ilk olarak 6 kişilik özel tim oluşturuldu. Cihazlar ile ocak girişine gelen ekipler önce metan gazının yoğunluğunu ölçtü. Cihazların üst düzeyde alarm vermesinin ardından madenin havalandırılması için cihaz da temin edildi. 6 kişilik tahlisiye ekibi yoğun metan gazının arasında özel donanımlı cihazlarıyla birlikte madene girdi. Vücutlarında yanıkların da olduğu tespit edilen Erdem Korkmaz ve Uğur Korkmaz isimli iki işçinin cansız bedenine ulaştı. Ekip üyeleri metan gazı nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Bölgeye takviye edilen diğer 6 kişilik özel tim de gelerek çalışmalara katıldı. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu da olay yerine gelerek arama kurtarma çalışmalarını bizzat yönetti.

Maden ve yer sahibi 4 kişi gözaltında
Olayın yaşanmasının hemen ardından Cumhuriyet Savcılığı olayı yakından takip etti. Görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Başlatılan geniş çaplı soruşturma doğrultusunda gözaltılar gerçekleştirildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de olaya ilişkin çalışma gerçekleştirdi. Ruhsatsız (kaçak) olarak işletilen madenin sahibi olduğu belirlenen Ş. T., F. T. ve E. T. gözaltına alındı. 3 zanlı ile birlikte madenin açıldığı bölgedeki ormanlık alanın yer sahibi olduğu belirtilen İ.K. de gözaltın alındı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarma karakoluna getirildi. 4 şüphelinin jandarmadaki sorguları sürüyor. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

2 kişinin öldüğü maden faciasında 4 gözaltı

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