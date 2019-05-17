2 kişinin öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da önce hafif ticari araca, ardından da kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişinin öldüğü kaza anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Kaza, 14 Mayıs'ta Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda meydana geldi. Ömer Kaya (30) yönetimindeki 01 BDJ 96 plakalı motosiklet, kaldırımdan yola çıkan Mustafa Baysal (62) yönetimindeki 01 LJ 166 plakalı hafif ticareti araca çarptı. Kazada, hız kadranı 280 kilometrede takılı kalan motosikletin sürücüsü Ömer Kaya ile yanındaki akrabası Nurullah Kaya (25) ağır yaralandı. Yaralılar götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Olay anı ise, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kamera görüntülernide yola çıkan araca çarpan motosikletin, daha sonra kaldırıma ve refüjdeki yön levhasına çarpması görülüyor. Kazanın ardından gözaltına alınan araç sürücüsü Mustafa Baysal, sağlık kontrolü için getirildiği Adli Tıp Birimi çıkışında gazetecilere, "Pişman değilim, onlar çok hızlıydı. 280 kilometre hızla gelip bana çarptılar" dedi. Baysal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

