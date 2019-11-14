2 kişinin öldüğü pazar çatısı çökmesinde eski başkan ve 6 kişiye hapis cezası

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta, 7 yıl önce, pazar yeri çatısının çöküp 2 kişinin ölümüne 20 kişinin de yaralanmasına neden olmasıyla ilgili yargılanan, eski belediye başkanı İsmail Eşref’in de aralarında bulunduğu 6 sanığa 6'şar yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Müteahhit Mustafa Memoğlu ise önce 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, ceza daha sonra 18 bin 200 lira adli para cezasına çevrildi. 18 Ocak 2012 günü, Terakki Mahallesi'ndeki Soğuksu Pazaryeri'nin çatısının bir kısmı biriken kar nedeniyle çöktü. Pazar esnafı Fatma Sarıoğlu(44) ile Güngör Durmuş(57) hayatlarını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, çatı yapılırken görevde olan yetkililer ile pazar yerinin yapımını üstlenen müteahhit firma kusurlu bulundu. Çatı çöktüğünde görevde olan Belediye Başkanı CHP'li Muharrem Akdemir hakkında ise, çatıdaki aksaklıklar konusunda kendisinin bilgilendirildiğine yönelik somut bilgiye rastlanmadığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmedi.

4 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ Çöken çatının yapımı sırasında belediye başkanı olan İsmail Eşref, danışmanı Erhan Darende, Fen İşleri Müdürü Ogan Göktürk ile personeller Necati Akkaş, Aydın Sevimli, Yusuf Kara ve müteahhit firma sahibi Mustafa Memoğlu hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık İsmail Eşref ile şu an belediye başkan yardımcısı olan Ogan Göktürk ve ölenlerin yakınları, olayda yaralananlar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada son savunması sorulan eski başkan Eşref, 3 dönem belediye başkanlığı yaptığını anlatarak, “Benim dönemimde pazar yerinde herhangi bir şey olmadı. Pazar yerinde çökme 2 safhada oluyor. İlk çökmede ölüm ve yaralanma yok. 5-10 dakika sonraki ikinci çökmede mallarını kurtarmak için giden insanlar ölmüş ve yaralanmıştır. Pazar yeri çökmesi benim dönemimde olmamıştır. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.