HABER

2 kişinin öldüğü tur teknesi davası sanıkları için 22,5 yıla kadar hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 16:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 3 yıl önce 2 kişinin ölümü ve 38 kişinin yaralanması ile sonuçlanan tur teknesi kazasına ilişkin davada, savcı mütalaasını sundu.

2 kişinin öldüğü tur teknesi davası sanıkları için 22,5 yıla kadar hapis istemi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 3 yıl önce 2 kişinin ölümü ve 38 kişinin yaralanması ile sonuçlanan tur teknesi kazasına ilişkin davada, savcı mütalaasını sundu. 1'i tutuklu 4 sanık hakkında, 2 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.
Antalya'da, 3 Eylül 2016 tarihinde saat 11.00 sıralarında, Kaleiçi Yat Limanı'ndan hareket eden 'KURT C' adlı yemekli tur teknesi; 78 biletli yolcu, 5 biletsiz misafir ve 3 kişilik mürettebattan oluşan 86 kişi ile tura çıktı. Çaltıcak yönüne gidip, turu tamamlayan tekne, Kaleiçi'ne dönerken saat 16.30 sıralarında, Konyaaltı Plajı açıklarında alabora oldu. Kazada 38 kişi yaralanırken, 2 kişi de yaşamını yitirdi. Olayla ilgili tekne kaptanı A.T. ve tekne sahibi H.K. ile tekne çalışanları A.K. ve S.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
UYGUNSUZ İNŞA EDİLMİŞ
Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, savcı mütalaasını sundu. Mütalaada, sanık H.K.'nin 'KURT C' adlı teknenin sahibi ve donatı, sanık A.T.'nin kaptanı, sanıklar A.K. ile S.K.'nin ise çalışanı olduğu belirtildi. Geminin karaya çıkarılması sonrası soruşturma ve kovuşturma aşamalarında alınan bilirkişi raporları gereğince baş çatışma perdesinin ve makine dairesi ön perdesinin kurallar ve standartlarına uygunsuz-yetersiz inşa edildiğinin belirlendiği vurgulandı.
KAPTAN VE MÜRETTEBATIN İHMALİ VAR
Mütalaada, söz konusu kısımlar uygun inşa edilmiş olsa bile sonradan yapılarının değiştirilmiş olması nedeniyle geminin batmış olması karşısında sahibi H.K.'nin sorumlu ve kusurlu olduğu, alt güvertedeki kamaraya ait 2 lumbuzun açık olması nedeniyle dinamik kuvvetlerin etkisiyle teknenin sancak tarafa yan yattığı kaydedildi.
Yan yatma sırasında ilk suyun sancak taraf lumbuzlardan tekneye dolmaya başlamasıyla tekenin battığı anlatılan mütalaada, fırtınanın geldiğini gören kaptan A.T. ve mürettebat A.K. ile S.K.'nin teknede görevli ve sorumlu olan çalışanlar olarak bu lumbuzları kapatmamış olması nedeniyle ihmalleri olduğu belirtildi. Mütalaada, tekne turuna çıkmadan önce kaptan A.T.'nin, tur süresine ilişkin hava ve deniz tahminlerini öğrenmek zorunda olmasına rağmen hava durumunu yeterince araştırmadığının belirlendiğine de dikkat çekildi.
Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, belirtilen nedenlerle gemi sahibi H.K. ile kaptan A.T.'nin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birden fazla kişinin yaralanmasına' neden olma suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar, gemi mürettebatı A.K. ve S.K.'nin ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.
Duruşma, karar verilmek üzere ertelendi.

FOTOĞRAFLI

2 kişinin öldüğü tur teknesi davası sanıkları için 22,5 yıla kadar hapis istemi2 kişinin öldüğü tur teknesi davası sanıkları için 22,5 yıla kadar hapis istemi

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
Suruç davasında mahkeme görüntü ve telsiz kaydı istediSuruç davasında mahkeme görüntü ve telsiz kaydı istedi
Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 yaralıKamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Fenerbahçe transfer resmen açıkladı

Fenerbahçe transfer resmen açıkladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.