2 kişinin öldüğü tur teknesi davası sanıkları için 22,5 yıla kadar hapis istemi

ANTALYA'da, 3 yıl önce 2 kişinin ölümü ve 38 kişinin yaralanması ile sonuçlanan tur teknesi kazasına ilişkin davada, savcı mütalaasını sundu. 1'i tutuklu 4 sanık hakkında, 2 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.

Antalya'da, 3 Eylül 2016 tarihinde saat 11.00 sıralarında, Kaleiçi Yat Limanı'ndan hareket eden 'KURT C' adlı yemekli tur teknesi; 78 biletli yolcu, 5 biletsiz misafir ve 3 kişilik mürettebattan oluşan 86 kişi ile tura çıktı. Çaltıcak yönüne gidip, turu tamamlayan tekne, Kaleiçi'ne dönerken saat 16.30 sıralarında, Konyaaltı Plajı açıklarında alabora oldu. Kazada 38 kişi yaralanırken, 2 kişi de yaşamını yitirdi. Olayla ilgili tekne kaptanı A.T. ve tekne sahibi H.K. ile tekne çalışanları A.K. ve S.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

UYGUNSUZ İNŞA EDİLMİŞ

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, savcı mütalaasını sundu. Mütalaada, sanık H.K.'nin 'KURT C' adlı teknenin sahibi ve donatı, sanık A.T.'nin kaptanı, sanıklar A.K. ile S.K.'nin ise çalışanı olduğu belirtildi. Geminin karaya çıkarılması sonrası soruşturma ve kovuşturma aşamalarında alınan bilirkişi raporları gereğince baş çatışma perdesinin ve makine dairesi ön perdesinin kurallar ve standartlarına uygunsuz-yetersiz inşa edildiğinin belirlendiği vurgulandı.

KAPTAN VE MÜRETTEBATIN İHMALİ VAR

Mütalaada, söz konusu kısımlar uygun inşa edilmiş olsa bile sonradan yapılarının değiştirilmiş olması nedeniyle geminin batmış olması karşısında sahibi H.K.'nin sorumlu ve kusurlu olduğu, alt güvertedeki kamaraya ait 2 lumbuzun açık olması nedeniyle dinamik kuvvetlerin etkisiyle teknenin sancak tarafa yan yattığı kaydedildi.

Yan yatma sırasında ilk suyun sancak taraf lumbuzlardan tekneye dolmaya başlamasıyla tekenin battığı anlatılan mütalaada, fırtınanın geldiğini gören kaptan A.T. ve mürettebat A.K. ile S.K.'nin teknede görevli ve sorumlu olan çalışanlar olarak bu lumbuzları kapatmamış olması nedeniyle ihmalleri olduğu belirtildi. Mütalaada, tekne turuna çıkmadan önce kaptan A.T.'nin, tur süresine ilişkin hava ve deniz tahminlerini öğrenmek zorunda olmasına rağmen hava durumunu yeterince araştırmadığının belirlendiğine de dikkat çekildi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, belirtilen nedenlerle gemi sahibi H.K. ile kaptan A.T.'nin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birden fazla kişinin yaralanmasına' neden olma suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar, gemi mürettebatı A.K. ve S.K.'nin ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Duruşma, karar verilmek üzere ertelendi.

