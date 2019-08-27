2 kişinin öldüğü vinç kazası göz göre göre gelmiş

Bursa’da iki kişinin hayatını kaybettiği vinç kazasının detayları mahkemede ortaya çıktı. Tututlu yargılanan vinç operatörü, vinci kurdukları yerin sıkıntılı olduğunu itiraf etti.

26 Mayıs Pazar günü, Yalova yolu üzerindeki bir otelin camlarını temizlemek için gelen Soner Oğuz ve Adil Demir, vincin sepetine bindi. Binanın en tepesine kadar yükselen vincin sepetinde bulunan Oğuz ve Demir, camları silmeye başladı. Kısa süre sonra, vincin bağlı bulunduğu kamyonun dengesi bozuldu. Vinç büyük bir gürültüyle 30 metre yükseklikten devrildi. Yapılan kontrollerde Oğuz ve Demir’in hayatını kaybettiği belirlenirken, gözaltına alınan vinç operatörü Ali A. tutuklandı.

“Vinci kuracağımız yer sıkıntılıydı”

Vinç operatörü Ali A., vinç şirketinin müdürü İdris M. ve otel sahibi Mehmet A. hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor. Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu Ali A., otel sahibi Mehmet A., ölenlerin yakınları ve avukatlar katıldı. Diğer sanık İdris M. ise duruşmaya katılmadı. 2 çocuk babası Ali A., “Sebebini bilmediğim bir sallantı oldu. Vinci kuracağımız yer sıkıntılıydı. Soner bana çok ısrar etti. ’Bu işi yapmazsak bizi kovarlar’ dedi. Ben vinci oraya kurmak istemedim. Vinci kurduktan sonra Soner, “bom” diye tabir ettiğim şeyi uzatmamı istedi. Kumandaya basmadan vinç sallanmaya başladı. Vinç yan yatınca atlayarak yanlarına koştum. İkisinin de hareketsiz yerde yattığını görünce hemen ambulansı aradım. Vinç kullanırken yanlış hareketim veya ihmalim olmadı. Onlara baret takmalarını söylememe rağmen takmadılar. Üzerlerinde kemer vardı. Ama binadan sarkıtılan can halatı yoktu” dedi.