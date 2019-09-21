HABER

2 kişinin öldüğü vinç kazasında operatöre tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 08:21 | Son Güncelleme

Bursa’da iki kişinin hayatını kaybettiği vinç kazasının yargılanmasına devam edildi.

Bursa’da iki kişinin hayatını kaybettiği vinç kazasının yargılanmasına devam edildi. 4 aydır tutuklu bulunan vinç operatörü tahliye edilirken, eksikliklerden dolayı yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.
26 Mayıs Pazar günü, Yalova yolu üzerindeki bir otelin camlarını temizlemek için gelen Soner Oğuz (42) ve Adil Demir (52), vincin sepetine bindi. Binanın en tepesine kadar yükselen vincin sepetinde bulunan Oğuz ve Demir, camları silmeye başladı. Kısa süre sonra vincin bağlı bulunduğu kamyonun dengesi bozuldu. Vinç büyük bir gürültüyle 30 metre yükseklikten devrildi. Yapılan kontrollerde Oğuz ve Demir’in hayatını kaybettiği belirlenirken, gözaltına alınan vinç operatörü Ali Aydik (41) tutuklandı.

"Vinci kuracağımız yer sıkıntılıydı"
Vinç operatörü Ali Aydik, vinç şirketinin müdürü İdris Midilli ve otel sahibi Mehmet Aydemir hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor. Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu Ali Aydik, otel sahibi Mehmet A., ölenlerin yakınları ve avukatlar katıldı. Diğer sanık İdris M. ise duruşmaya katılmadı.
Daha önceki ifadelerini tekrarlayan 2 çocuk babası Ali A., “Sebebini bilmediğim bir sallantı oldu. Vinci kuracağımız yer sıkıntılıydı. Soner bana çok ısrar etti. ’Bu işi yapmazsak bizi kovarlar’ dedi. Ben vinci oraya kurmak istemedim. Vinci kurduktan sonra Soner, “bom” diye tabir ettiğim şeyi uzatmamı istedi. Kumandaya basmadan vinç sallanmaya başladı. Vinç yan yatınca atlayarak yanlarına koştum. İkisinin de hareketsiz yerde yattığını görünce hemen ambulansı aradım. Vinç kullanırken yanlış hareketim veya ihmalim olmadı. Onlara baret takmalarını söylememe rağmen takmadılar. Üzerlerinde kemer vardı. Ama binadan sarkıtılan can halatı yoktu” dedi.
Tutuksuz yargılanan otel sahibi 5 çocuk babası Mehmet A. ise, olayın tamamen kaza olduğunu, böyle bir şey olmasını kendilerinin de istemeyeceğini ifade etti.

Tutuklu sanık kalmadı
Mahkeme heyeti ifadelerin ardından 4 aydır tutuklu bulunan vinç operatörü tahliye edilirken, eksikliklerden dolayı yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

2 kişinin öldüğü vinç kazasında operatöre tahliye

2 kişinin öldüğü vinç kazasında operatöre tahliye

2 kişinin öldüğü vinç kazasında operatöre tahliye

2 kişinin öldüğü vinç kazasında operatöre tahliye

2 kişinin öldüğü vinç kazasında operatöre tahliye

2 kişinin öldüğü vinç kazasında operatöre tahliye

2 kişinin öldüğü vinç kazasında operatöre tahliye

2 kişinin öldüğü vinç kazasında operatöre tahliye

2 kişinin öldüğü vinç kazasında operatöre tahliye

2 kişinin öldüğü vinç kazasında operatöre tahliye

2 kişinin öldüğü vinç kazasında operatöre tahliye

2 kişinin öldüğü vinç kazasında operatöre tahliye

2 kişinin öldüğü vinç kazasında operatöre tahliye

2 kişinin öldüğü vinç kazasında operatöre tahliye

2 kişinin öldüğü vinç kazasında operatöre tahliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş hamle! ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı

Flaş hamle! ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu! 'Tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu! 'Tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum'

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.