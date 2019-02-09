HABER

2 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 10:24 | Son Güncelleme

ADANA’da lüks otomobiliyle bir yayaya çarptıktan sonra kaçmaya çalışırken zincirleme kazaya karışarak 2 kişinin ölümüne neden olan üniversite öğrencisi Muhammet A.

Akif ÖZDEMİR/ ADANA (DHA)- ADANA’da lüks otomobiliyle bir yayaya çarptıktan sonra kaçmaya çalışırken zincirleme kazaya karışarak 2 kişinin ölümüne neden olan üniversite öğrencisi Muhammet A. (22) teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Muhammet A., tutuklanarak cezaevine kondu. Geçtimiğiz 3 Şubat'ta gece saatlerinde Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda Muhammet A.'nın kullandığı 01 ASL 75 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir araçla yarıştığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 1'inci sınıf öğrencisi Adil Şahpaz'a (20) çarptı. Daha sonra 48 M 0606 ve 06 HNP 95 plakalı otomobillere çarparak durabildi. Kazadan yara almadan kurtulan Muhammet A., aracı terk edip, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilin çarptığı Adil Şahpaz hayatını kaybetti. Ayrıca kaza sonucu hurdaya dönen otomobillerde sıkışan 4 kişi de itfaiye erlerince çıkartıldı. Araçlardan çıkarılan Ahmet Akgül, eşi Hacer ve kızı Sena Nur Akgül, akrabası Medine Erol ile Hürü Akyokuş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sena Nur Akgül, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların durumunun iyiye gittiği öğrenildi. TESLİM OLDU, TUTUKLANDI Otomobilini bırakarak kaçan sürücü Muhammet A., olaydan 5 gün sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Korktuğu için kazanın ardından kaçtığını iddia eden Muhammet A., alkollü olmadığını kimseyle de yarış yapmadığını kazadan dolayı çok pişman olduğunu savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Muhammet A., sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

PARTNERBu hale gelmek için günlerce acı çekiyorlar! Sebebi inanılmazBu hale gelmek için günlerce acı çekiyorlar! Sebebi inanılmaz
Araç kovalayan polisler kaza yaptı: 1 şehit, 1 yaralıAraç kovalayan polisler kaza yaptı: 1 şehit, 1 yaralı
Emniyetten çocuk ve gençlerin korunması denetimiEmniyetten çocuk ve gençlerin korunması denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yer: İzmir! Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

Yer: İzmir! Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi!

Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nevşehir-Kayseri karayolunda feci kaza: 2 ölü

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

İstanbul'daki havalimanında çok acı olay! Anne ve babası yıkıldı

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Vücudunun üst tarafı olmayan bir ceset kıyıya vurdu

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Korkunç detaylar raporda ortaya çıktı: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.